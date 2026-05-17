Капітан Манчестер Юнайтед повторив історичний рекорд АПЛ за кількістю асистів

Олександр Булава — 17 травня 2026, 21:12
Капітан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш повторив рекорд за кількістю результативних передач за один сезон англійської Прем'єр-ліги.

У матчі з Ноттінгем Форест португалець відзначився асистом на Бріана Мбемо. Для Фернандеша це 20-й асист у нинішньому сезоні Прем'єр-ліги. Він повторив рекорд АПЛ за кількістю гольових пасів у рамках однієї кампанії.

Раніше планку у 20 асистів встановив Тьєррі Анрі у складі Арсенала в сезоні-2002/03. Згодом, у кампанії-2019/20, це досягнення повторив Кевін Де Брейне, який тоді захищав кольори Манчестер Сіті.

Перевершити історичний рекорд Прем'єр-ліги Фернандеш матиме змогу вже в останньому турі чемпіонату. 24 травня МЮ зіграє виїзний матч з Брайтоном.

Зазначимо, що Юнайтед вже гарантували собі третє місце в чемпіонаті Англії.

Напередодні нападник МЮ Расмус Гойлунн заявив, що став повноцінним гравцем Наполі.

