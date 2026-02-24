Українська правда
Манчестер Юнайтед близький до продовження контракту зі своїм ключовим захисником

Олексій Мурзак — 24 лютого 2026, 21:52
Гаррі Магвайр
Getty Images

Манчестер Юнайтед розпочав переговори щодо продовження контракту з ключовим захисником команди Гаррі Магвайром.

Про це повідомляє ВВС.

За інформацією видання, сторони близькі до досягнення угоди стосовно продовження співпраці. Чинний контракт Магвайра з МЮ чинний до червня поточного року.

У поточному сезоні Гаррі провів 16 ігор у всіх турнірах, в яких забив 2 голи та віддав 1 асист.

Напередодні стало відомо, що два клуби Серії А відмовились підписувати ексзірку Манчестер Юнайтед Джессі Лінгарда.

Також повідомлялося, що Барселона влітку планує викупити у "червоних дияволів" нападника Маркуса Рашфорда

