Барселона досягла принципової домовленості з Рашфордом щодо контракту

Барселона досягла принципової домовленості з англійським вінгером Маркусом Рашфордом відносно його підписання на повноцінній основі.

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

За його інформацією, представники гравця провели зустріч з керівництвом іспанського клубу та досягли з ним принципової домовленості щодо особистого контракту до літа 2030 року.

Наступним кроком будуть прямі переговори Барселони з Манчестер Юнайтед, якому належать права на футболіста. Оренда Рашфорда розрахована до червня 2026 року.

Портал Transfermarkt оцінює гравця у 40 мільйонів євро.

Напередодні Барселона вдома розгромила Леванте в матчі 25 туру Ла Ліги з рахунком 3:0, завдяки чому унікальне досягнення підкорилось Ламіну Ямалю.