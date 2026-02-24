Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Барселона досягла принципової домовленості з Рашфордом щодо контракту

Олексій Мурзак — 24 лютого 2026, 17:57
Барселона досягла принципової домовленості з Рашфордом щодо контракту
Маркус Рашфорд
Getty Images

Барселона досягла принципової домовленості з англійським вінгером Маркусом Рашфордом відносно його підписання на повноцінній основі. 

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

За його інформацією, представники гравця провели зустріч з керівництвом іспанського клубу та досягли з ним принципової домовленості щодо особистого контракту до літа 2030 року.

Наступним кроком будуть прямі переговори Барселони з Манчестер Юнайтед, якому належать права на футболіста. Оренда Рашфорда розрахована до червня 2026 року.

Портал Transfermarkt оцінює гравця у 40 мільйонів євро.

Напередодні Барселона вдома розгромила Леванте в матчі 25 туру Ла Ліги з рахунком 3:0, завдяки чому унікальне досягнення підкорилось Ламіну Ямалю.

Барселона Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд

Маркус Рашфорд

Гол Трубіна у ворота Реала посів друге місце серед найкращих за підсумками загального етапу Ліги чемпіонів
Мадридський Атлетико виявив зацікавленість у трансфері англійського вінгера Барселони
Барселона готова викупити контракт Рашфорда, але за певної умови
Він був частиною проблеми: Кін – про відхід Рашфорда з Манчестер Юнайтед
Ловить кайф в Іспанії: зірка Барселони провів день на риболовлі

Останні новини