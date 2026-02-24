Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Два клуби Серії А відмовились підписувати ексзірку Манчестер Юнайтед

Олександр Булава — 24 лютого 2026, 18:06
Два клуби Серії А відмовились підписувати ексзірку Манчестер Юнайтед
Джессі Лінгард
instagram.com/jesselingard/

Колишній футболіст Манчестер Юнайтед та збірної Англії Джессі Лінгард міг продовжити кар'єру в Італії.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Кандидатуру атакувального півзахисника пропонували вдома клубам Серії А в останній тиждень трансферного вікна. Проте колективи відмовились підписувати Лінгарда.

Наприкінці минулого року футболіст покинув Сеул, за який провів 66 ігор забив 18 мʼячів та віддав 10 результативних передач.

В Європі півзахисник відомий своїми виступами за рідний Манчестер Юнайтед, Вест Гем, Ноттінгем та збірну Англії.

Раніше Лінгард зазнав критики у соцмережах через свого дідуся, якого звинувачують у сексуальному насильстві над дитиною.

Чемпіонат Італії, Серія А Джессі Лінгард

Джессі Лінгард

Колишня зірка Манчестер Юнайтед та збірної Англії став вільним агентом
Флірт зі штучним інтелектом: колишня зірка МЮ показав, як заграє із ChatGPT
Ексгравець МЮ зазнав критики через дідуся, якого звинувачують у сексуальному насильстві над дитиною
Ексгравець Манчестер Юнайтед: Я ридав, коли довелося залишити клуб
Поліція Південної Кореї відкрила справу проти ексгравця МЮ та збірної Англії

Останні новини