Два клуби Серії А відмовились підписувати ексзірку Манчестер Юнайтед

Колишній футболіст Манчестер Юнайтед та збірної Англії Джессі Лінгард міг продовжити кар'єру в Італії.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Кандидатуру атакувального півзахисника пропонували вдома клубам Серії А в останній тиждень трансферного вікна. Проте колективи відмовились підписувати Лінгарда.

Наприкінці минулого року футболіст покинув Сеул, за який провів 66 ігор забив 18 мʼячів та віддав 10 результативних передач.

В Європі півзахисник відомий своїми виступами за рідний Манчестер Юнайтед, Вест Гем, Ноттінгем та збірну Англії.

Раніше Лінгард зазнав критики у соцмережах через свого дідуся, якого звинувачують у сексуальному насильстві над дитиною.