Асистував і не тільки: Ярмолюк – один з найкращих у складі Брентфорда за матч проти МЮ

Український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк отримав одну з найкращих оцінок серед всіх задіяних гравців "бджіл" у матчі 6-го туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед (3:1).

Статистичний портал SofaScore виставив українцю 7,2 бали. Кращими за нього стали лише голкіпер Келлехер та нападник Тьяго, який оформив дубль.

Крім асиста, який став першою результативною дією Ярмолюка за Брентфорд, Єгор віддав 75% точних пасів, виконав 2 точні лонгболи, заблокував удар, обіграв у дриблінгу, виграв 4 єдиноборства з 5-ти, сфолив, заробив 2 порушення на собі, відібрав м'яч і двічі його вибив.

Раніше повідомлялось, що Ярмолюка планує придбати переможець Ліги Європи Тоттенгем.