Манчестер Юнайтед визначився з майбутнім Діалло

Керівництво Манчестер Юнайтед ухвалило рішення щодо майбутнього вінгера Амада Діалло в клубі.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

"Червоні дияволи" хочуть зберегти у своєму складі 24-річного гравця та не мають наміру продавати івуарійця, хоча у нього були звʼязки з декількома іншими клубами.

Зазначимо, що Діалло приєднався до МЮ в 2021 році. З того часу він зіграв за "червоних дияволів" у 97 матчах, в яких відзначився 16 голами та 16 результативними передачами.

У сезоні-2025/26 Діалло зіграв у 33 матчах, в яких забив 2 м'ячі та віддав 4 асисти.

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Напередодні Манчестер Юнайтед оголосив про підписання півзахисника Астон Вілли та збірної Бельгії Юрі Тілеманса.