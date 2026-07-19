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Манчестер Юнайтед визначився з майбутнім Діалло

Олександр Булава — 19 липня 2026, 17:50
Манчестер Юнайтед визначився з майбутнім Діалло
Амад Діалло
Манчестер Юнайтед

Керівництво Манчестер Юнайтед ухвалило рішення щодо майбутнього вінгера Амада Діалло в клубі.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

"Червоні дияволи" хочуть зберегти у своєму складі 24-річного гравця та не мають наміру продавати івуарійця, хоча у нього були звʼязки з декількома іншими клубами.

Зазначимо, що Діалло приєднався до МЮ в 2021 році. З того часу він зіграв за "червоних дияволів" у 97 матчах, в яких відзначився 16 голами та 16 результативними передачами.

У сезоні-2025/26 Діалло зіграв у 33 матчах, в яких забив 2 м'ячі та віддав 4 асисти.

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