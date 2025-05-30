Манчестер Юнайтед попрощався з двома футболістами
Крістіан Еріксен
Манчестер Юнайтед
Півзахисник Крістіан Еріксен та центральний захисник Віктор Лінделеф залишили Манчестер Юнайтед на правах вільного агента.
Про це повідомила пресслужба "манкуніанців".
Данський хавбек приєднався до команди АПЛ у 2022 році, зігравши за цей період 107 матчів, в яких забив вісім м'ячів та віддав 18 результативних передач. У складі МЮ Еріксен став переможцем Кубку Англії та Кубку ліги.
Віктор Лінделеф став гравцем "дияволів" у 2017-му. На його рахунку чотири голи та сім асистів у 284 поєдинках.
Швед ставав переможцем Кубку Англії та Кубку ліги, а також двічі грав у фіналі Ліги Європи: в 2021 році команда програла Вільярреалу, а тиждень тому – Тоттенгему.
Раніше Крістіан Еріксен заявив, що МЮ пощастило не вилетіти з АПЛ у сезоні-2024/25.