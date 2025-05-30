Манчестер Юнайтед попрощався з двома футболістами

Півзахисник Крістіан Еріксен та центральний захисник Віктор Лінделеф залишили Манчестер Юнайтед на правах вільного агента.

Про це повідомила пресслужба "манкуніанців".

Данський хавбек приєднався до команди АПЛ у 2022 році, зігравши за цей період 107 матчів, в яких забив вісім м'ячів та віддав 18 результативних передач. У складі МЮ Еріксен став переможцем Кубку Англії та Кубку ліги.

Віктор Лінделеф став гравцем "дияволів" у 2017-му. На його рахунку чотири голи та сім асистів у 284 поєдинках.

Швед ставав переможцем Кубку Англії та Кубку ліги, а також двічі грав у фіналі Ліги Європи: в 2021 році команда програла Вільярреалу, а тиждень тому – Тоттенгему.

Раніше Крістіан Еріксен заявив, що МЮ пощастило не вилетіти з АПЛ у сезоні-2024/25.