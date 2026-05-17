Манчестер Юнайтед – Ноттінгем: прогноз на матч 37 туру АПЛ

Букмекери визначилися з котируваннями на поєдинок 37 туру Англійської Прем'єр-ліги-2025/26, в якому Манчестер Юнайтед вдома прийматиме Ноттінгем.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є господарі, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,61. Нічия – 4,25. Виграш гостей – 5,33.

Поєдинок відбудеться 17 травня на "Олд Траффорд". Стартовий свисток пролунає о 14:30 за київським часом.

Востаннє команди зустрічались між собою 1 листопада 2025 року. Тоді вони не визначили сильнішого, зігравши внічию з рахунком 2:2.

Зазначимо, що наразі "червоні" дияволи посідають третю сходинку в турнірній таблиці АПЛ, а "лісники" – 16-ту. Вони мають у своєму активі 65 і 43 залікові бали відповідно.

