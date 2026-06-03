Манчестер Юнайтед може підписати захисника Ньюкасла через зависоку ціну його одноклубника

Керівництво Манчестер Юнайтед розглядає можливість трансферу одноклубника Сандро Тоналі через занадто високу вартість півзахисника Ньюкасла.

Про це повідомляє teamTALK.

Манкуніанці звернули увагу на 21-річного захисника Льюїса Голла, оскільки Ньюкасл оцінює Тоналі у 100 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 116 млн євро), що є занадто дорогою сумою для "червоних дияволів".

Водночас потенційна угода щодо переходу Голла може скласти понад 50 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 58 млн євро).

Самі Ньюкасл не прагнуть обов'язково продавати захисника, проте можуть розглянути трансфер для фінансування власних нових придбань.

Тоді як Манчестер Юнайтед планує масштабне підсилення складу під керівництвом Майкла Карріка та вже очікує на підписання півзахисника Едерсона з Аталанти.

У цьому сезоні Голл у 47 матчах відзначився лише одним голом та двома результативними передачами. За даними Fotmob, англієць зробив 173 захисних дії, посівши 14-у (з 57) сходинку за вкладом в оборону серед захисників та 173-ю – серед усіх гравців Англійської Прем'єр-ліги. Transfermarkt оцінює його у 35 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед готовий остаточно попрощатися із камерунським голкіпером Андре Онана.