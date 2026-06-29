Діалло не покине Манчестер Юнайтед під час літнього трансферного вікна
Керівництво Манчестер Юнайтед прийняло рішення не продавати вінгера Амада Діалло під час літнього трансферного вікна.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Футболіст залишиться у складі команди, попри наявність інтересу та пропозицій з боку інших клубів. Представники Манчестер Юнайтед вважають івуарійського гравця ключовим виконавцем для колективу.
Зазначимо, що Діалло приєднався до МЮ в 2021 році. З того часу він зіграв за "червоних дияволів" у 97 матчах, в яких відзначився 16 голами та 16 результативними передачами.
У сезоні-2025/26 Діалло зіграв у 33 матчах, в яких забив 2 м'ячі та віддав 4 асисти.
Також Діалло виступає на чемпіонаті світу-2026 за збірну Кот-д'Івуару. Він відзначився одним голом у першому турі групи E проти Еквадору.
Іваурієць забив на 90-й хвилині матчу, вирвавши першу перемогу "слонам" на ЧС-2026.
Нагадаємо, що опорний півзахисник Манчестер Юнайтед Мануель Угарте порвав хрестоподібну зв'язку коліна, виступаючи за збірну Уругваю на чемпіонаті світу 2026 року.