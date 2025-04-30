Вінгер Манчестер Юнайтед повернувся до тренувань у загальній групі

Атакувальний півзахисник Манчестер Юнайтед Амад Діалло відновився після травми зв'язок гомілкостопного суглоба.

Про це повідомляє пресслужба "червоних дияволів".

Окрім Діалло, відновив роботу в загальній групі Матейс Де Лігт. Обидва гравці зможуть взяти участь у півфінальному матчі Ліги Європи проти Атлетика Більбао.

Нагадаємо, до ушкодження Амад став одним з лідерів команди Аморіма цього сезону. Вінгер відзначився 9 голами та 7 асистами у 36 іграх. На рахунку Де Лігта 40 матчів та два забиті м'ячі.

Раніше повідомлялось, що МЮ завершує трансфер вінгера Вулвергемптона.