Зірка МЮ показав середній палець малайзійським вболівальникам: фанати ображали матір гравця

Під час азійського турне Манчестер Юнайтед не обійшлося без скандалів, і цього разу в центрі уваги опинився півзахисник клубу Амад Діалло.

У Малайзії футболіст потрапив у об'єктиви камер, показуючи середній палець фанатам під час одного з заходів, що викликало бурхливу реакцію у соцмережах.

Amad diallo saying that they were insulting his mother?? No signs of anything here pic.twitter.com/K4jFd8XklD — 🎟️ (@benafcc) May 29, 2025

Втім, пізніше гравець "червоних дияволів" сам пояснив свій вчинок.

"Я поважаю фанатів, але не тих, хто ображає мою маму. Я не повинен був так реагувати, але не шкодую про зроблене".

Manchester United winger Amad Diallo has said he held up his middle finger to the crowd outside the team's hotel in Kuala Lumpur after insults were allegedly made about his mother. pic.twitter.com/ZfIhz2Hf81 — ESPN FC (@ESPNFC) May 29, 2025

Нагадаємо, у ході турне Манчестер Юнайтед вже встиг програти збірній найкращих гравців Азії із рахунком 0:1. Наступний свій матч манкуніанці зіграють проти збірної Гонконгу 30 травня.

Раніше повідомлялося, що лідер Манчестер Юнайтед може перебратися у Саудівську Аравію.