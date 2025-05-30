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Зірка МЮ показав середній палець малайзійським вболівальникам: фанати ображали матір гравця

Богдан Войченко — 30 травня 2025, 11:00
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Зірка МЮ показав середній палець малайзійським вболівальникам: фанати ображали матір гравця

Під час азійського турне Манчестер Юнайтед не обійшлося без скандалів, і цього разу в центрі уваги опинився півзахисник клубу Амад Діалло.

У Малайзії футболіст потрапив у об'єктиви камер, показуючи середній палець фанатам під час одного з заходів, що викликало бурхливу реакцію у соцмережах.

Втім, пізніше гравець "червоних дияволів" сам пояснив свій вчинок.

"Я поважаю фанатів, але не тих, хто ображає мою маму. Я не повинен був так реагувати, але не шкодую про зроблене".

Нагадаємо, у ході турне Манчестер Юнайтед вже встиг програти збірній найкращих гравців Азії із рахунком 0:1. Наступний свій матч манкуніанці зіграють проти збірної Гонконгу 30 травня.

Раніше повідомлялося, що лідер Манчестер Юнайтед може перебратися у Саудівську Аравію.

ВІДЕО Манчестер Юнайтед скандал Амад Діалло