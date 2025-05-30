Зірка МЮ показав середній палець малайзійським вболівальникам: фанати ображали матір гравця
Під час азійського турне Манчестер Юнайтед не обійшлося без скандалів, і цього разу в центрі уваги опинився півзахисник клубу Амад Діалло.
У Малайзії футболіст потрапив у об'єктиви камер, показуючи середній палець фанатам під час одного з заходів, що викликало бурхливу реакцію у соцмережах.
Втім, пізніше гравець "червоних дияволів" сам пояснив свій вчинок.
"Я поважаю фанатів, але не тих, хто ображає мою маму. Я не повинен був так реагувати, але не шкодую про зроблене".
Нагадаємо, у ході турне Манчестер Юнайтед вже встиг програти збірній найкращих гравців Азії із рахунком 0:1. Наступний свій матч манкуніанці зіграють проти збірної Гонконгу 30 травня.
Раніше повідомлялося, що лідер Манчестер Юнайтед може перебратися у Саудівську Аравію.