Манчестер Юнайтед приглядається до Луїса Енріке як головного тренера
Тренер ПСЖ Луїс Енріке став головним кандидатом на посаду наставника Манчестер Юнайтед, оскільки він єдиний відповідає всім стратегічним вимогам англійського клубу.
Про це повідомляє ESPN.
Керівництво МЮ наразі розглядає дві основні кандидатури: Майкла Карріка, який тимчасово очолює команду, та іспанського фахівця Луїса Енріке.
У спортивному рекрутингу іспанця називають "єдинорогом" – рідкісним типом тренера, що поєднує в собі досвід здобуття великих трофеїв, тактичну майстерність, вміння комунікувати з власниками та авторитет серед гравців.
Зазначається, що Манчестер Юнайтед перебуває у пошуку стабільного успіху з моменту відходу сера Алекса Фергюсона у 2013 році. Поки конкуренти з Манчестер Сіті та Ліверпуля мали своїх топових наставників в особі Пепа Гвардіоли та Юргена Клоппа, "червоні дияволи" не могли знайти фахівця відповідного рівня. Луїс Енріке наразі є одним із двох тренерів у світі, які вигравали "требл" у двох різних клубах.
Контракт 55-річного іспанця з паризьким клубом завершується наприкінці наступного сезону. Попри триваючі переговори про продовження угоди, Манчестер Юнайтед розглядає можливість запрошення фахівця. Клуб уже намагався домовитися з Енріке у 2022 році після звільнення Оле Гуннара Сульшера, проте тоді тренер відмовився залишати збірну Іспанії до завершення чемпіонату світу в Катарі.
Попри успіхи Майкла Карріка, який замінив Рубена Аморіма в січні та наблизив команду до виходу в Лігу чемпіонів, джерела вказують на його недосвідченість на найвищому рівні. Луїс Енріке, який вигравав Лігу чемпіонів з Барселоною та ПСЖ, виглядає більш надійним варіантом для боротьби за престижні трофеї.
