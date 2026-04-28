Манчестер Юнайтед домовився про нову угоду з Мейну

Манчестер Юнайтед близький до підписання нової угоди з креативним півзахисником Коббі Мейну.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Новий контракт буде розрахований до червня 2031 року, а зарплата гравця буде збільшена. За інформацією джерела, офіційне оголошення відбудеться до кінця сезону, а сам Коббі може підписати контракт уже цього тижня.

🚨💣 BREAKING: Kobbie Mainoo has agreed all terms of new contract at Man United, all set to sign!



The agreement will be valid until June 2031 with increased salary, as always reported.



Understand it will be official before end of the season, Kobbie could sign this week. 🔐 pic.twitter.com/5xWgqKrG9T — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 28, 2026

Мейну є вихованцем Манчестер Юнайтед. Його чинний контракт із клубом розрахований до літа 2027-го та передбачає опцію продовження угоди ще на 1 рік.

У поточному сезоні він зіграв у 26 матчах, в яких віддав три результативні передачі.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед знаходиться на третій сходинці турнірної таблиці АПЛ. Напередодні "червоні дияволи" переграли Брентфорд Єгора Ярмолюка.

Раніше була інформація, що тренер ПСЖ Луїс Енріке став головним кандидатом на посаду наставника Манчестер Юнайтед, оскільки він єдиний відповідає всім стратегічним вимогам англійського клубу.