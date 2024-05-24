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Перемога на "Вемблі" не врятує: Манчестер Юнайтед вирішив звільнити тен Гага

Станіслав Лисак — 24 травня, 18:36
Перемога на Вемблі не врятує: Манчестер Юнайтед вирішив звільнити тен Гага

Керівництво Манчестер Юнайтед прийняло рішення звільнити головного тренера Еріка тен Гага, попри результат фіналу Кубку Англії проти Манчестер Сіті.

Про це повідомляє видання The Guardian.

Поєдинок з "містянами", що відбудеться 25 травня на "Вемблі", може стати для нідерландського наставника останнім на чолі МЮ.

Раніше повідомлялося, що тен Гаг залишить МЮ після завершення сезону. Головними кандидатами на його місце вважаються наставник Іпсвіча Кріс Маккенна та Маурісіо Почеттіно, якого нещодавно звільнили з Челсі.

Тен Гаг пропрацював у МЮ два сезони. У минулій кампанії його команда посіла третє місце та виграла Кубок ліги. Цей сезон склався гірше — "червоні дияволи" вилетіли з групового етапу Ліги чемпіонів та фінішували на 8 сходинці в АПЛ.

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Кубок Англії

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