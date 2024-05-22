У ще одному клубі АПЛ відбудеться зміна тренера — журналіст

Манкуніанське дербі у фіналі Кубку Англії стане останнім матчем Еріка тен Гага на чолі Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо. Його слова цитує soccernews.nl.

За інформацією журналіста, тен Гаг залишить МЮ після завершення сезону. Головними кандидатами на його місце вважаються наставник Іпсвіча Кріс Маккенна та Маурісіо Почеттіно, якого нещодавно звільнили з Челсі.

Тен Гаг пропрацював у МЮ два сезони. У минулій кампанії його команда посіла третє місце та виграла Кубок ліги. Цей сезон склався гірше — "червоні дияволи" вилетіли з групового етапу Ліги чемпіонів та фінішували на 8 сходинці в АПЛ.

Втім, у них ще є шанс здобути трофей — для цього потрібно перемоги Манчестер Сіті у фіналі Кубку Англії, який відбудеться в суботу, 25 травня.