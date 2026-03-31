Манчестер Юнайтед має проблеми з майбутнім Онана через його зарплату – ЗМІ

Керівництво англійського Манчестер Юнайтед постало перед проблемою щодо майбутнього камерунського голкіпера Андре Онана, чия заробітна плата значно зросте у разі виходу команди до Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє ESPN.

Наразі підопічні Майкла Карріка посідають третє місце в АПЛ, і в разі кваліфікації до Ліги чемпіонів зарплата воротаря повернеться до початкового рівня.

Читайте також : Відео Фото Кінець епохи жалюгідності: як Майкл Каррік відроджує Манчестер Юнайтед

Оскільки контракт камерунця з манкуніанцями розрахований до червня 2027 року, у клубі переживають, що це ускладнить пошук нових варіантів для повноцінного трансферу або оренди 29-річного гравця, чия трансферна вартість оцінюється у 12 мільйонів євро (за даними Transfermarkt).

Раніше повідомлялося, що 29-річний камерунець, який у вересні 2025 року перейшов на правах оренди до турецького Трабзонспора, планує повернутися до "червоних дияволів" на наступні передсезонні збори та боротися за місце у стартовому складі.

Онана у поточному сезоні провів 24 матчі за турецький клуб у всіх турнірах та 1 гру в Кубку англійської ліги за МЮ, пропустивши 34 голи та 6 разів зберігши ворота "сухими".