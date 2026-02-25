Онана хоче повернути місце в стартовому складі Манчестер Юнайтед

Голкіпер Манчестер Юнайтед Андре Онана, який наразі перебуває в оренді у Трабзонспорі, хоче повернути собі статус "першого номера" в англійському клубі.

Про це повідомляє The Guardian.

29-річний воротар приєднався до турецького колективу 11 вересня після того, як нестабільна гра спонукала МЮ підписати Сена Ламменса. Очікується, що після завершення сезону Онана повернеться до розташування англійського клубу та візьме участь у передсезонних зборах.

Незважаючи на готовність камерунця боротися за місце в стартовому складі, конкуренція з боку Ламменса залишається серйозною. У своєму дебютному сезоні він відіграв у 22 матчах, 5 з яких зіграв "на нуль".

"Ви хочете, щоб воротар був надійним, таким, якому можна довіряти, і замість того, щоб створювати хаос, він мав би цей хаос прибирати й заспокоювати ситуацію. Я думаю, що Ламменс саме такий. Він буває досить тихим і непомітним, але в нього є справжня сталева міцність. Увійти в таку роль – це великий виклик, для декого", – сказав тренер МЮ Майк Каррік.

Напередодні стало відомо, що два клуби Серії А відмовились підписувати ексзірку Манчестер Юнайтед Джессі Лінгарда.

Також повідомлялося, що Барселона влітку планує викупити у "червоних дияволів" нападника Маркуса Рашфорда.