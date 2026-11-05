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Астон Вілла визначилась з майбутнім Емері після поразки від Барселони

Олександр Булава — 5 листопада 2026, 16:09
Астон Вілла визначилась з майбутнім Емері після поразки від Барселони
Унаї Емері
Getty Images

Астон Вілла перебуває на завершальному етапі переговорів щодо продовження співпраці з головним тренером Унаї Емері.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Англійський клуб підготував нові угоди не лише для 55-річного іспанського фахівця, а й для його ключових помічників – Даміана Відагані та Роберто Олабе.

Керівництво бірмінгемців повністю задоволене результатами роботи штабу Емері та прагне заздалегідь убезпечити себе від зазіхань з боку інших європейських топклубів.

Чинний контракт баскського тренера з Віллою розрахований до 30 червня 2029 року. Іспанець очолює команду з 2022 року. Його найбільшим успіхом наразі стала перемога в Лізі Європи в сезоні-2025/26).

Напередодні Вілла зазнала розгромної поразки у Лізі чемпіонів від Барселони – 0:3. У чемпіонаті колектив Емері посідає 10-те місце в турнірній таблиці.

Астон Вілла Унаї Емері

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