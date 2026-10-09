Є ще багато речей, які я хочу зробити: Фергюсон розповів про своє ставлення до смерті

Колишній наставник Манчестер Юнайтед сер Алекс Фергюсон поділився міркуваннями про смерть.

Його слова передає Goal.

84-річний шотландець заявив, що не боїться померти. Проте він сподівається ще пожити, адже має чимало планів.

"Я не з тих, хто постійно думає про те, що приготував для мене мій Творець, і я не боюся смерті. Смертність завжди поруч із нами, навіть у найнесподіваніші моменти. Мене набагато більше цікавить те, щоб узяти від життя максимум. Є ще багато речей, які я хочу зробити, і багато людей, з якими хочу провести час", – сказав Фернюсон.

Зокрема, легендарний тренер хоче на власні очі побачити відкриття нового стадіону Манчестер Юнайтед:

"Коли Юнайтед оголосив про плани збудувати чудовий новий стадіон на заміну "Олд Траффорд", я замислився: чи доживу я до його відкриття? Сподіваюся, вони розпочнуть будівництво якнайшвидше, адже якщо воно триватиме п'ять років, мені буде вже майже 90. І все ж я знаю, що так чи інакше буду присутній на церемонії – особисто чи духом".

Зазначимо, що про плани Манчестер Юнайтед побудувати новий стадіон стало відомо у 2024 році. Арена має вміщувати 100 тисяч глядачів.

Спочатку Джим Реткліфф хотів завершити будівництво до 2030 року. Проте наразі орієнтовною датою відкриття стадіону вважається 2035-й.

Нагадаємо, що Фергюсон очолював "червоних дияволів" з 1986 до 2013 року. За свою тренерську кар'єру шотландець здобув 49 трофеїв, зокрема, 13 титулів АПЛ і дві Ліги чемпіонів.