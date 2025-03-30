Манчестер Сіті здолав Борнмут із Забарним на шляху до фіналу: огляд матчу Кубку Англії
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Манчестер Сіті здобув мінімальну перемогу над Борнмутом, за який виступає Ілля Забарний, на шляху до півфіналу Кубку Англії з футболу.
Гравець збірної України вийшов у стартовому складі "вишень" і відіграв увесь матч.
Огляд поєдинку
Кубок Англії з футболу
1/4 фіналу, 30 березня
Борнмут – Манчестер Сіті 1:2 (1:0)
Голи: 1:0 – Еванілсон (21), 1:1 – Голанд (49), Мармуш (63)
Зауважимо, що "містяни" зіграють у матчі за вихід у фінал з Ноттінгемом, в паралельному півфіналі зустрінуться Крістал Пелес та Астон Вілла.
Раніше головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола поскаржився на м'яч, яким грають команди в межах Кубку Англії.