Гвардіола: Я завжди буду стояти за Манчестер Сіті

Колишній головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола підтримав свій колишній клуб на фоні обвинувачень у фінансових махінаціях.

Відповідний пост іспанський фахівець опублікував на своїй сторінці в Інстаграмі.

"Я хочу, щоби кожен фанат Манчестер Сіті знав, що я тут. Більш ніж будь-коли. Я завжди був і буду стояти за свій клуб, свого власника, керівника, Феррана Соріано, гравців, персонал, Енцо Мареску та вас, наші унікальні шанувальники. Ми пройдемо через це разом, я люблю вас", – написав тренер.

Нагадаємо, напередодні видання The Athletic проінформувало, що Манчестер Сіті визнали винним за 114 зі 115 пунктів фінансових порушень. Медіа зазначило, що ця справа може закінчитися для команди штрафом або позбавленням титулів.

Згодом комісія АПЛ офіційно встановила факт правопорушень з боку "містян" щодо звітності про витрати клубу. Зазначається, що колектив штучно завищив свої доходи та зменшив відображені у звітності витрати більш ніж на 900 мільйонів фунтів стерлінгів.