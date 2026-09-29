Ми розчаровані та здивовані: Ман Сіті не погоджується з висновком комісії АПЛ щодо фінансових махінацій

Манчестер Сіті заявив, що розчарований та буде оскаржувати висновок комісії Англійської Прем'єр-ліги, у якому стверджується про порушення фінансових правил з боку клубу.

Відповідне звернення було опубліковане на сайті "містян".

"ФК Манчестер Сіті відчуває розчарування та здивування у зв'язку з висновком Комісії Прем'єр-ліги, опублікованим сьогодні. Клуб не винен у звинуваченнях, висунутих Прем'єр-лігою, і на підтвердження всіх його позицій щодо цієї справи існує вичерпний масив незаперечних доказів. Тому клуб буде наполегливо, а за необхідності – й ініціативно, відстоювати свою позицію в усіх відповідних регуляторних та юридичних інстанціях".

Англійський гранд стверджує, що розгляд справи досі триває, й клуб буде використовувати всі доступні способи оскарження, аби довести помилковість цього висновку.

"Процес розгляду справи в Прем'єр-лізі триває, причому значна частина його етапів ще не завершена. ФК Манчестер Сіті тепер скористається доступними йому засобами оскарження, виходячи з того, що висновок містить очевидні суттєві помилки щодо права, принципів та фактів і є ненадійним".

Окрім того, Манчестер Сіті додає, що протягом восьми років дотримувався належних процедур. Утім, наразі клуб зазначає, що обмежений у висловлюваннях через перебіг справи.

"Протягом восьми років клуб сумлінно дотримувався належних процедур, виходячи з того, що Рада та Виконавчий комітет Прем'єр-ліги діятимуть як незалежний, неупереджений та справедливий регулятор, вільний від партійного впливу. Очевидно, що клуб обмежений у тому, що він може сказати далі, доки не завершаться всі майбутні процедури".

Нагадаємо, напередодні видання The Athletic проінформувало, що Манчестер Сіті визнали винним за 114 зі 115 пунктів фінансових порушень. Медіа зазначило, що ця справа може закінчитися для команди штрафом або позбавленням титулів.

Згодом комісія АПЛ офіційно встановила факт правопорушень з боку "містян" щодо звітності про витрати клубу. Зазначається, що колектив штучно завищив свої доходи та зменшив відображені у звітності витрати більш ніж на 900 мільйонів фунтів стерлінгів.