Манчестер Сіті готовий викласти 100 млн євро за таланта Барселони

Манчестер Сіті готовий заплатити Барселоні близько 100 мільйонів євро за трансфер півзахисника Педрі.

Про це повідомляє El Nacional.

За інформацією джерела, "містяни" за допомогою іспанського таланта планують омолодити півзахист команди, особливо у світлі ймовірного відходу Кевіна Де Брейне.

Також зазначається, що головний тренер англійського клубу Жузеп Гвардіола захоплюється талантом 22-річного гравця.

Цього сезону Педрі провів за Барселону 43 матчі у всіх турнірах, записавши на свій рахунок 5 голів і 7 асистів. У січні півзахисник продовжив контракт із каталонцями до літа 2030 року.

Раніше Гвардіола оцінив можливість перемоги в Кубку Англії на тлі невиразного сезону у виконанні "містян".