Манчестер Сіті веде переговори з Челсі щодо компенсації за Мареску: угода має бути узгоджена найближчим часом

Манчестер Сіті веде переговори з лондонським Челсі щодо компенсації за італійського фахівця Енцо Мареску та узгоджує останні деталі переходу.

Про це повідомляє Sky Sports.

Ця проблема вирішується юристами обох англійських клубів. Керівництво "містян" сподівається підписати угоду вже цього тижня. Мареска та Челсі розірвали контракт 1 січня поточного року. Італійський тренер мав контракт із "синіми" до кінця червня 2029 року.

Нагадаємо, що Жузеп Гвардіола залишив посаду коуча Манчестер Сіті після завершення поточного сезону-2025/26.

Пізніше стало відомо, що його наступником стане Енцо Мареска. Раніше італієць вже працював у структурі манчестерського клубу.

У 2020-2021 роках Енцо очолював команду "містян" U-23, а у 2022-2023 роках був помічником Гвардіоли у манчестерському клубі.