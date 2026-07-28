Манчестер Сіті продовжив контракт із зірковим захисником
Йошко Гвардіол
ФК Манчестер Сіті
Іменитий захисник збірної Хорватії Йошко Гвардіол продовжив контракт із Манчестер Сіті.
Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.
Нова угода з 24-річним захисником розрахована на п'ять років – до літа 2031 року. Попередня угода діяла до літа 2028 року. Про те, що умови контракту вже узгоджені, повідомлялося ще в середині червня.
Гвардіол виступає за Манчестер Сіті з літа 2023 року. У минулому сезоні на рахунку захисника 2 голи та 5 асистів у 25 матчах у всіх турнірах. Трансферна вартість 24-річного хорвата наразі оцінюється в 70 мільйонів євро.
Раніше повідомлялося про те, що Реал готує першу пропозицію для Манчестер Сіті щодо трансферу опорного півзахисника збірної Іспанії Родрі.