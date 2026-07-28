Манчестер Сіті продовжив контракт із зірковим захисником

Іменитий захисник збірної Хорватії Йошко Гвардіол продовжив контракт із Манчестер Сіті.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Нова угода з 24-річним захисником розрахована на п'ять років – до літа 2031 року. Попередня угода діяла до літа 2028 року. Про те, що умови контракту вже узгоджені, повідомлялося ще в середині червня.

Гвардіол виступає за Манчестер Сіті з літа 2023 року. У минулому сезоні на рахунку захисника 2 голи та 5 асистів у 25 матчах у всіх турнірах. Трансферна вартість 24-річного хорвата наразі оцінюється в 70 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося про те, що Реал готує першу пропозицію для Манчестер Сіті щодо трансферу опорного півзахисника збірної Іспанії Родрі.