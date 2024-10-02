Манчестер Сіті повторив рекорд Манчестер Юнайтед у Лізі чемпіонів
Манчестер Сіті зрівнявся з Манчестер Юнайтед за найтривалішою безпрограшною серією в історії Ліги чемпіонів.
Про це повідомляє Daily Mail.
Перед матчем проти Слована з Братислави Сіті відставали від МЮ на одну гру в таблиці лідерів за найдовшою безпрограшною серією в Лізі чемпіонів.
Тепер команда Жузепа Гвардіоли зрівнялася з цим результатом завдяки розгрому 4:0 над Слованом.
З 2007 по 2009 рік Юнайтед провів 25 ігор без поразок.
Нагадаємо, український півзахисник Слована Данило Ігнатенко став одним із найгірших гравців матчу 2 туру Ліги чемпіонів із Манчестер Сіті.