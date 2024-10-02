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Ігнатенко став одним із найгірших гравців матчу ЛЧ Слован – Манчестер Сіті

Микола Дендак — 2 жовтня, 00:04
Ігнатенко став одним із найгірших гравців матчу ЛЧ Слован – Манчестер Сіті
Данило Ігнатенко
Instagram skslovanbratislava

Український півзахисник словацького Слована Данило Ігнатенко став одним із найгірших гравців матчу 2 туру Ліги чемпіонів Слован – Манчестер Сіті (0:4).

Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

Гру українця оцінили на 6,3 бали. Це другий показник з кінця. Гіршу оцінку отримав лише його партнер Тигран Барсегян (5,7). На рахунку Ігнатенка 15 точних передач із 16 та жодної виграної дуелі.

Нагадаємо, у першому турі Слован також розгромно поступився. Тоді команду здолав шотландський Селтік. В тому матчі Ігнатенко також став одним із найгірших гравців.

Манчестер Сіті Слован Данило Ігнатенко Ліга чемпіонів-2024/25 SofaScore

SofaScore

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