Ігнатенко став одним із найгірших гравців матчу ЛЧ Слован – Манчестер Сіті

Український півзахисник словацького Слована Данило Ігнатенко став одним із найгірших гравців матчу 2 туру Ліги чемпіонів Слован – Манчестер Сіті (0:4).

Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

Гру українця оцінили на 6,3 бали. Це другий показник з кінця. Гіршу оцінку отримав лише його партнер Тигран Барсегян (5,7). На рахунку Ігнатенка 15 точних передач із 16 та жодної виграної дуелі.

Нагадаємо, у першому турі Слован також розгромно поступився. Тоді команду здолав шотландський Селтік. В тому матчі Ігнатенко також став одним із найгірших гравців.