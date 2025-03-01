Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Радий грати проти найкращої команди у світі: Таловєров про поразку від Манчестер Сіті

Олексій Мурзак — 1 березня 2025, 23:16
Радий грати проти найкращої команди у світі: Таловєров про поразку від Манчестер Сіті
Максим Таловєров
ФК Плімут

Український захисник Плімута Максим Таловєров прокоментував поразку у матчі 1/8 фіналу Кубка Англії проти Манчестер Сіті, назвавши клуб Жузепа Гвардіоли найкращою командою в світі.

Слова гравця наводить ВВС.

"Радий грати тут проти найкращої команди у світі, проти дійсно фантастичних гравців. Ми трохи засмучені через результат, але я сподіваюся, що наші вболівальники будуть пишатися нами, тому що ми намагалися з усіх сил і виклалися на 100%. Ми дійсно цінуємо вболівальників, їх було близько 10 000, ми намагалися з усіх сил.

Батько надсилає мені багато інформації про нападників. Ми багато працювали з ним цього тижня. Це справді допомогло мені. Ми не багато говорили про голи і стандартні положення, але він мені дуже допомагає. Він витрачає багато часу на це, – сказав Таловєров.

Як відомо, Таловєров став одним з найкращих гравців своєї команди за зіграний матч 1/8 фіналу Кубку Англії проти Манчестер Сіті (1:3). Нагадаємо, саме Максим відкрив рахунок у матчі.

Жузеп Гвардіола Кубок Англії Манчестер Сіті Максим Таловєров Плімут

Максим Таловєров

Забив, але не врятував: Таловєров дізнався оцінку за матч проти Ман Сіті в 1/8 Кубку Англії
Гол Таловєрова не врятував Плімут від поразки Ман Сіті, Борнмут без Забарного пройшов Вулвз у Кубку Англії
Таловєров забив гол у ворота Манчестер Сіті в Кубку Англії
Гвардіола поділився очікуваннями від матчу проти Плімута Таловєрова в Кубку Англії
Де дивитися матчі Таловєрова та Забарного в 1/8 фіналу Кубку Англії

Останні новини