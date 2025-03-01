Радий грати проти найкращої команди у світі: Таловєров про поразку від Манчестер Сіті

Український захисник Плімута Максим Таловєров прокоментував поразку у матчі 1/8 фіналу Кубка Англії проти Манчестер Сіті, назвавши клуб Жузепа Гвардіоли найкращою командою в світі.

Слова гравця наводить ВВС.

"Радий грати тут проти найкращої команди у світі, проти дійсно фантастичних гравців. Ми трохи засмучені через результат, але я сподіваюся, що наші вболівальники будуть пишатися нами, тому що ми намагалися з усіх сил і виклалися на 100%. Ми дійсно цінуємо вболівальників, їх було близько 10 000, ми намагалися з усіх сил.



Батько надсилає мені багато інформації про нападників. Ми багато працювали з ним цього тижня. Це справді допомогло мені. Ми не багато говорили про голи і стандартні положення, але він мені дуже допомагає. Він витрачає багато часу на це, – сказав Таловєров.