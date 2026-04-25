Манчестер Сіті здолав Саутгемптон на шляху в фінал Кубку Англії

У суботу, 25 квітня, відбувся перший півфінал Кубку Англії, в якому Манчестер Сіті переграв Саутгемптон.

Зустріч завершилась з рахунком 2:1.

Фінн Азаз на 79-й хвилині вивів Саутгемптон вперед після обвідного удару з лінії штрафного майданчику. На це Сіті відповів пострілом Жеремі Доку, після якого м'яч з рикошетом залетів у ворота.

За три хвилини до завершення гри 24-річний півзахисник "містян" Ніко Гонсалес феноменальним ударом з далекої відстані влучив у ліву дев'ятку та приніс МанСіті перемогу.

Для Сіті – це четвертий поспіль вихід у фінал турніру. У 2025 та 2024 році вони поступились Крістал Пелес та Манчестер Юнайтед.

Кубок Англії-2025/26

1/2 фіналу, 25 квітня

Манчестер Сіті – Саутгемптон 2:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 79 Азаз, 1:1 – 83 Доку, 2:1 – 87 Ніко

Другий півфінальний матч Кубку Англії відбудеться у неділю, 26 квітня. На "Вемблі" зустрінуться Челсі та Лідс.

Нагадаємо, напередодні Тоттенгем здобув першу перемогу у 2026 році, проте залишився в зоні вильоту.