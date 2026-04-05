Визначилися півфінальні пари Кубку Англії

У неділю, 5 квітня, визначилися всі півфіналісти Кубку Англії з футболу сезону-2025/26.

Останню путівку до 1/2 фіналу виборов Лідс, який у серії пенальті вибив Вест Гем.

Водночас вчора, 4 квітня, Манчестер Сіті розбив Ліверпуль, Саутгемптон сенсаційно вибив Арсенал, а Челсі не мав проблем з Порт Вейлом.

Кубок Англії з футболу

1/2 фіналу

Челсі – Лідс

Манчестер Сіті – Саутгемптон

Матчі відбудуться 25 квітня, о 17:00 за київським часом.

The draw for the #EmiratesFACup semi-finals is complete 🏆 — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) April 5, 2026

Раніше повідомлялося, що дирекція англійської Прем'єр-ліги вирішила перенести низку матчів 34-го туру чемпіонату на іншу дату через Кубок Англії.