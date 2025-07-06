Манчестер Сіті націлився на основного захисника Інтера

Манчестер Сіті зацікавлений у підписанні флангового захисника Інтера Дензела Думфріса.

Про це повідомляє Football Transfers.

Нещодавно Манчестер Сіті продав у Бернлі Кайла Вокера та тепер шукає підсилення на позицію правого захисника.

У контракті Думфріса з Інтером, який діє до літа 2028 року, прописана клаусула в розмірі 25 мільйонів євро, яка діє до 15 липня. Раніше повідомлялося про інтерес до 29-річного нідерландця з боку Барселони та двох клубів АПЛ. Очевидно, одним із них є саме Манчестер Сіті.

Нагадаємо, Інтер придбав Думфріса у ПСВ у 2021 році за 12,5 мільйона євро. У минулому сезоні захисник провів 45 матчів, у яких відзначився 11 голами та 5 асистами. Transfermarkt оцінює вартість нідерландця у 35 мільйонів євро.