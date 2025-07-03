Барселона і два клуби АПЛ "полюють" на захисника Інтера – джерело

Правий захисник міланського Інтера та збірної Нідерландів Дензел Думфріс потрапив у поле зору кількох європейських клубів.

Про це інформує інсайдер Ніколо Скіра.

Повідомляється, що інтерес до 29-річного нідерландця проявляє Барселона, а також два неназвані представники Англійської Прем’єр-ліги, які вже зробили запит щодо трансферу.

У контракті Думфріса з Інтером передбачена "клаусула" в розмірі 25 мільйонів євро, яка діє до 15 липня.

Нагадаємо, італійський клуб придбав Думфріса у ПСВ у 2021 році за 12,5 мільйона євро. У минулому сезоні захисник провів 45 матчів, у яких відзначився 11 голами та 5 асистами.

Раніше Барселона отримала дозвіл від керівництва Ла Ліги на придбання та реєстрацію футболістів під час літнього трансферного вікна.