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Барселона і два клуби АПЛ "полюють" на захисника Інтера – джерело

Андрій Мошкун — 3 липня 2025, 17:27
Барселона і два клуби АПЛ полюють на захисника Інтера – джерело
Дензел Думфріс
Getty images

Правий захисник міланського Інтера та збірної Нідерландів Дензел Думфріс потрапив у поле зору кількох європейських клубів.

Про це інформує інсайдер Ніколо Скіра.

Повідомляється, що інтерес до 29-річного нідерландця проявляє Барселона, а також два неназвані представники Англійської Прем’єр-ліги, які вже зробили запит щодо трансферу.

У контракті Думфріса з Інтером передбачена "клаусула" в розмірі 25 мільйонів євро, яка діє до 15 липня.

Нагадаємо, італійський клуб придбав Думфріса у ПСВ у 2021 році за 12,5 мільйона євро. У минулому сезоні захисник провів 45 матчів, у яких відзначився 11 голами та 5 асистами.

Раніше Барселона отримала дозвіл від керівництва Ла Ліги на придбання та реєстрацію футболістів під час літнього трансферного вікна.

Барселона Інтер Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Дензел Думфріс

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