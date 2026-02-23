Основний захисник Інтера відновився після травми

Фланговий захисник міланського Інтера та збірної Нідерландів Дензел Дюфріс відновився після травми.

Про це повідомляє Сімоне Тонья.

У понеділок, 23 лютого, він тренувався у загальній групі Інтера. Очікується, що він увійде до заявки на матч-відповідь плейоф Ліги чемпіонів проти норвезького Буде/Глімт (24 лютого), проте, найімовірніше, розпочне поєдинок на лаві запасних.

Також Тонья повідомив, що Хакан Чалханоглу після травми ще не відновився, і в матчі проти Буде/Глімт участі не візьме.

Думфріс отримав травму щиколотки в листопаді минулого року, захиснику довелося робити операцію. Сумарно у поточному сезоні 29-річний нідерландець провів 15 матчів за Інтер у всіх турнірах, і відзначився у них трьома голами.