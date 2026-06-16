Манчестер Сіті домовився про перехід юного центрбека із ПСЖ – інсайдер

Англійський Манчестер домовився із керівництвом французького Парі Сен-Жермен про перехід 18-річного центрального захисника Германа Малонги.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Як зазначається, гравець вже теж погодився на всі умови, які були запропоновані манчестерським клубом.

Малонга є вихованцем паризького клубу, проте за першу команду не дебютував. У складі юнацький колектив ПСЖ U-19 центрбек відіграв 2 сезони, у яких захищав кольори "червоно-синіх" 24 матчі та відзначився 1 голом.

У футболці французького гранда Герман встиг двічі стати чемпіоном Франції U-19 та тріумфувати у молодіжному Кубку Франції (25/26).

Нагадаємо, що напередодні "містяни" продовжили угоду із захисником збірної Хорватії Йошко Гвардіолом. А до цього повідомлялося, що Ноттінгем Форест відхилив пропозицію манчестерського клубу у розмірі 120 млн фунтів за свого півзахисника Еліота Андерсона