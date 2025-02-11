Осасуна вирвала нічию у Мальорки в 23 турі Ла Ліги
У понеділок, 10 лютого, матчем між Мальоркою та Осасуною завершився 23-й тур іспанської Ла Ліги з футболу.
Зустріч завершилась внічию – 1:1. На гол Ведат Мурікі з пенальті гравці Осасуни відповіли влучним ударом Флав'єна Бойомо.
Команди після гри мають в активі по 31 балу та розділяють 9-те та 10-те місце у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії.
Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
23 тур, 11 лютого
Мальорка – Осасуна 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 – 81 Муріка (пен), 1:1 – 90+4 Бойомо
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