Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Осасуна вирвала нічию у Мальорки в 23 турі Ла Ліги

Олександр Булава — 11 лютого 2025, 00:08
Осасуна вирвала нічию у Мальорки в 23 турі Ла Ліги

У понеділок, 10 лютого, матчем між Мальоркою та Осасуною завершився 23-й тур іспанської Ла Ліги з футболу.

Зустріч завершилась внічию – 1:1. На гол Ведат Мурікі з пенальті гравці Осасуни відповіли влучним ударом Флав'єна Бойомо.

Команди після гри мають в активі по 31 балу та розділяють 9-те та 10-те місце у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
23 тур, 11 лютого

Мальорка – Осасуна 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 81 Муріка (пен), 1:1 – 90+4 Бойомо

Напередодні Барселона розгромила Севілью та скоротила відставання від Реала та Атлетико

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Мальорка Осасуна

Осасуна

Барселона декласувала Валенсію, Сосьєдад переграв Осасунв в 1/4 Кубку Іспанії
Левандовський допоміг Барселоні здолати Алавес, Бетіс та Атлетик зіграли внічию у 22 турі Ла Ліги
Янузай у доданий час врятував Лас-Пальмас від домашньої поразки Осасуні
Реал з Луніним пройшов до наступного раунду Кубку Іспанії, ледь не зганьбившись у грі з Сельтою
Атлетико переграв Осасуну та зберіг лідерство в Ла Лізі після 19 турів, Лас-Пальмас програв Хетафе

Останні новини