Пушка дня: шедевральний гол Малиновського у ворота Сассуоло

Український півзахисник Руслан Малиновський знову нагадав, що має один із найпотужніших ударів у Європі.

У матчі чемпіонату Італії проти Сассуоло саме він відкрив рахунок, забивши справжній шедевр уже на 18-й хвилині.

Читайте також : Де Россі може очолити Дженоа

Після підбору м’яча на межі штрафного майданчика Руслан пробив з лету, і снаряд влетів точно у дальню "дев’ятку" – без жодних шансів для воротаря. Цей м’яч став для українця першим на клубному рівні з травня 2024 року.

🚨🇮🇹 | GOAL: RUSLAN MALINOVSKYI OPENS THE SCORING FOR GENOA! WHAT A GOAL!



Sassuolo 0-1 Genoa. pic.twitter.com/hez9og6goQ — TheGoalsZone ✨ (@TheGoalsZone) November 3, 2025

The ball was only heading one place when it left Malinovskyi's foot 🔝🗑️😮‍💨#SassuoloGenoa 0-1 pic.twitter.com/usUqj52CJo — Lega Serie A (@SerieA_EN) November 3, 2025

Завдяки ефектному голу Малиновського Дженоа здобула важливу перемогу над Сассуоло з рахунком 2:1, а сам Руслан отримав заслужені овації від уболівальників і компліменти від італійських медіа.

Зазначимо, статистичний портал SofaScore оцінив перформанс українського хавбека у високий бал, що стало найкращим результатом серед усіх гравців, задіяних на полі у цьому протистоянні.