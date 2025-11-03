Українська правда
Пушка дня: шедевральний гол Малиновського у ворота Сассуоло

Богдан Войченко — 3 листопада 2025, 21:54
Український півзахисник Руслан Малиновський знову нагадав, що має один із найпотужніших ударів у Європі.

У матчі чемпіонату Італії проти Сассуоло саме він відкрив рахунок, забивши справжній шедевр уже на 18-й хвилині.

Після підбору м’яча на межі штрафного майданчика Руслан пробив з лету, і снаряд влетів точно у дальню "дев’ятку" без жодних шансів для воротаря. Цей м’яч став для українця першим на клубному рівні з травня 2024 року.

Завдяки ефектному голу Малиновського Дженоа здобула важливу перемогу над Сассуоло з рахунком 2:1, а сам Руслан отримав заслужені овації від уболівальників і компліменти від італійських медіа.

Зазначимо, статистичний портал SofaScore оцінив перформанс українського хавбека у високий бал, що стало найкращим результатом серед усіх гравців, задіяних на полі у цьому протистоянні.

ВІДЕО гол Дженоа Руслан Малиновський