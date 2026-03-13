Засмутився через поразку: у Бразилії розлючений фанат жбурнув крісло у натовп після матчу
Гучний скандал стався після матчу чемпіонату Бразилії між Фламенго та Крузейро. Поєдинок завершився перемогою господарів з рахунком 2:0, однак після фінального свистка емоції на трибунах вийшли з-під контролю.
Усе почалося з того, що фанати Крузейро, розчаровані результатом, почали вигукувати образливі кричалки на адресу власної команди та вболівальників суперника. Один із розлючених прихильників не стримав емоцій і жбурнув крісло у сектор фанатів Фламенго. На щастя, за попередніми даними, предмет нікого не влучив і постраждалих унаслідок інциденту не було.
На відео, яке швидко розлетілося соціальними мережами, видно, що крісло було не єдиним предметом, який летів із трибун. Між двома групами вболівальників почали літати пляшки та інші предмети, що лише підлило масла у вогонь після напруженого матчу.
Сама гра також стала серйозним ударом для Крузейро. Команда, яка минулого сезону фінішувала третьою у чемпіонаті Бразилії, дуже невдало стартувала в новій кампанії. У п'яти стартових турах клуб набрав лише два очки і досі не здобув жодної перемоги.
Цікаво, що це вже не перший конфлікт, пов'язаний із Крузейро останнім часом. Лише кілька днів тому футболісти команди опинилися в центрі грандіозної бійки у фіналі чемпіонату штату проти Атлетіко Мінейро.
Тоді після масової сутички арбітри ретроспективно показали червоні картки одразу 23 гравцям, що стало рекордом в історії бразильського футболу.