Журналістка та дружина футболіста Шахтаря оголосила про вагітність

Захисник Шахтаря Валерій Бондар поділився радісною новиною зі своїми підписниками. Футболіст та його дружина Дар'я повідомили, що незабаром стануть батьками.

Пара опублікувала у своїх Instagram-акаунтах зворушливе відео, в якому розповіла про майбутнє поповнення в родині.

У підписі до публікації Дар'я залишила емоційні слова, які одразу привернули увагу шанувальників:

"Найцінніший секрет, який ми коли-небудь зберігали. Починається нова глава нашої історії кохання".

Нагадаємо, що Валерій Бондар та Дар'я офіційно одружилися у 2021 році. З того часу пара часто ділиться спільними моментами життя у соціальних мережах, а тепер у їхній історії починається новий і дуже важливий етап.

