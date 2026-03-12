Гравці Атлетико взяли участь у стильній промокомпанії до серіалу Netflix "Гострі картузи"

Мадридський Атлетико Мадрид разом зі стримінговим гігантом Netflix представили стильний проморолик, присвячений майбутньому фільму за мотивами культового серіалу "Гострі картузи".

У відео футболісти "матрацників" з'явилися на полі домашньої арени Сівітас Метрополітано у стилі легендарної банди з Бірмінгема – у класичних кепках, костюмах та атмосфері початку ХХ століття.

Акція стане частиною шоу перед матчем Ла Ліга проти Хетафе, який відбудеться 14 березня. Під час виходу команд на поле футболістів супроводжуватимуть маскоти, одягнені у стилі банди з "Гострих картузів".

Таким чином мадридський клуб планує перенести своїх уболівальників у Бірмінгем 1930-х років, створивши на стадіоні унікальну атмосферу культового серіалу.

Нагадаємо, що фільм "Гострі картузи: безсмертний" вийшов в обмежений кінопрокат 6 березня, а вже з 20 березня стане доступним на стримінгових платформах.

