Де Россі може очолити Дженоа

Італійський фахівець Даніеле Де Россі висловив готовність очолити Дженоа.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Наразі грифони очікують на остаточну відповідь Паоло Ванолі, який паралельно веде переговори з Фіорентиною. Якщо домовленості досягнути не вдасться, керівництво Дженоа розглядає варіант із призначенням Де Россі.

Також серед кандидатів на посаду головного тренера розглядають Едварда Йорденеску – його вважають планом Б.

Де Россі вже працював із українським футболістом Артемом Довбиком, коли був головним тренером Роми. Тепер Даніеле може також стати тренером Руслана Малиновського, який захищає кольори Дженоа.

