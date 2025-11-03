Українська правда
Малиновський – у старті Дженоа на матч із Сассуоло

Олександр Булава — 3 листопада 2025, 18:49
Малиновський – у старті Дженоа на матч із Сассуоло
Руслан Малиновський
Український півзахисник Руслан Малиновський потрапив до стартового складу Дженоа на матч 10 туру італійської Серії А проти Сассуоло.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Для українського хавбека – це буде 9 матч у поточному сезоні. В його активі 1 асист.

Матч розпочнеться – о 19:30 за київським часом. Трансляція доступна на MEGOGO.

Нагадаємо, напередодні Дженоа звільнила з посади головного тренера Патріка Вієйру. Француз очолював клуб з 20 листопада 2024 року. За цей час команда провела 37 матчів: 10 перемог, 12 нічиїх, 15 поразок (баланс голів 38:41).

