Малиновський – у старті Дженоа на матч із Сассуоло

Український півзахисник Руслан Малиновський потрапив до стартового складу Дженоа на матч 10 туру італійської Серії А проти Сассуоло.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Для українського хавбека – це буде 9 матч у поточному сезоні. В його активі 1 асист.

Матч розпочнеться – о 19:30 за київським часом. Трансляція доступна на MEGOGO.

Scendiamo in campo così 💪 pic.twitter.com/42V0lVltbd — Genoa CFC (@GenoaCFC) November 3, 2025

Нагадаємо, напередодні Дженоа звільнила з посади головного тренера Патріка Вієйру. Француз очолював клуб з 20 листопада 2024 року. За цей час команда провела 37 матчів: 10 перемог, 12 нічиїх, 15 поразок (баланс голів 38:41).