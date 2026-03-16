Клуб Малиновського хоче продовжити контракт з головним тренером
Даніеле Де Россі
Дженоа планує продовжити контракт із головним тренером команди Даніеле Де Россі.
Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, клуб вважає 42-річного спеціаліста ключовою фігурою для майбутнього свого проєкту.
Паралельно за фахівцем слідкують Болонья і Фіорентина.
Де Россі очолив Дженоа у листопаді минулого року. Після 29 турів "грифони" з 33 очками посідають 13-те місце в турнірній таблиці Серії А.
Нагадаємо, у 29 турі підопічні Де Россі обіграли Верону, однак український півзахисник клубу Руслан Малиновський отримав у тому матчі травму.