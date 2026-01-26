Малиновський став другим після Пірло в історичному рейтингу Серії А
Український півзахисник Дженоа Руслан Малиновський став другим гравцем У Серії А за відсотком забитих голів з-за меж штрафного майданчика.
Про це повідомив авторитетний статистичний портал OptaPaolo.
За інформацією джерела, українець забив 20 голів із 30 в Серії А з-за меж штрафного майданчика. Це становить 67%.
За цим показником 32-річний півзахисник посідає друге місце в історичному рейтингу чемпіонату Італії починаючи з сезону 2004/05. Руслан поступається у виконанні гарматних ударів тільки легендарному Андре Пірло. Італієць забив 24 голи з-за меж штрафного майданчика із загальних 31 (77%).
Нагадаємо, що у матчі 22-го туру Серії А Дженоа перемогла Болонью з рахунком 3:2. Руслан Малиновський забив шедевральний гол зі штрафного на 62-й хвилині зустрічі.
Півзахисник отримав одну з кращих оцінок у матчі. А раніше Малиновський перевершив досягнення Андрія Шевченка у Серії А.