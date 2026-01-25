Українська правда
Серед найкращих: Малиновський отримав високий бал за зіграний матч проти Болоньї

Олексій Мурзак — 25 січня 2026, 19:06
Український півзахисник Дженоа Руслан Малиновський став одним з найкращих гравців матчу проти Болоньї в межах 22 туру Серії А, де його команда перемогла з рахунком 3:2.

Статистичний портал SofaScore оцінив гру Руслана в 7,7 балів – третя найкраща оцінка в матчі.

Малиновський розпочав гру на лаві запасних та з'явився на полі у другому таймі, а вже через 7 хвилин відзначився голом, який став для нього 3-м за 20 проведених матчів у поточному сезоні. 

Раніше Малиновський став рекордсменом за кількістю асистів серед українців у Серії А, побивши рекорд Андрія Шевченка.

