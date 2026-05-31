Клуб Бундесліги оголосив про призначення нового головного тренера

Айнтрахт Франкфурт оголосив про призначення Аді Гюттера новим головним тренером команди.

Про це повідомила пресслужба німецького клубу.

Австрійський фахівець підписав контракт до 30 червня 2029 року. Він змінив Альберта Рієру, звільненого після завершення цього сезону.

Adi Hütter wird neuer Cheftrainer von Eintracht Frankfurt 🦅



Der 56-jährige Österreicher übernimmt zum 1. Juli 2026 das Amt des Cheftrainers bei Eintracht Frankfurt. Hütter hat einen Vertrag bis 30. Juni 2029 unterschrieben.#SGE pic.twitter.com/bSFncMXWYx — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) May 31, 2026

56-річний Гюттер раніше вже очолював Айнтрахт із 2018 по 2021 рік. У сезоні-2020/21 він привів клуб до підсумкового п'ятого місця у Бундеслізі, зупинившись на відстані одного залікового бала від виходу до Ліги чемпіонів.

Також працював із Боруссією Менхенгладбах та Монако.

У сезоні-2025/26 Айнтрахт фінішував 8-м в турнірній таблиці Бундесліги, залишившись без єврокубків.