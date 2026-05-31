Клуб Бундесліги оголосив про призначення нового головного тренера
Аді Гюттер
Айнтрахт Франкфурт оголосив про призначення Аді Гюттера новим головним тренером команди.
Про це повідомила пресслужба німецького клубу.
Австрійський фахівець підписав контракт до 30 червня 2029 року. Він змінив Альберта Рієру, звільненого після завершення цього сезону.
56-річний Гюттер раніше вже очолював Айнтрахт із 2018 по 2021 рік. У сезоні-2020/21 він привів клуб до підсумкового п'ятого місця у Бундеслізі, зупинившись на відстані одного залікового бала від виходу до Ліги чемпіонів.
Також працював із Боруссією Менхенгладбах та Монако.
У сезоні-2025/26 Айнтрахт фінішував 8-м в турнірній таблиці Бундесліги, залишившись без єврокубків.