Шевченко знову серед "россонері": легенди Мілана зустрілися в Італії

Сергій Шаховець — 24 січня 2026, 17:30
Андрій Шевченко разом з Мауро Тасотті та Паоло Мальдіні
Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко зустрівся з легендарними італійськими футболістами, з якими разом грав під час футбольної кар'єри.

Світлинами із зустрічі володар "Золотого м'яча-2004" поділився у своєму Instagram.

На фотографіях разом із Шевченком можна побачити ексзірок Мілану Мауро Тасотті, Паоло Мальдіні та колишнього віцепрезидента "россонері" Адріано Галліані. Селфі з президентом УАФ зробив також чемпіон світу 2006 року Лука Тоні.

"Сьогодні в Мілані. Був радий зустріти друзів", – підписав публікацію Шевченко.

Нагадаємо, що Андрій Шевченко виступав у складі італійського Мілану з 1999 по 2006 та з 2008 по 2009. Український форвард став легендою "россонері", вигравши Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА, Серію А, Кубок та Суперкубок Італії.

Раніше повідомлялося, що Шевченко буде капітаном команди "Цирк Монако" в благодійному матчі Fight Aids Cup. Поєдинок повинен відбутися 24 січня.

