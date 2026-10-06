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Мальдера: Ми не заслуговували на поразку від Угорщини

Олексій Мурзак — 6 жовтня 2026, 00:50
Мальдера: Ми не заслуговували на поразку від Угорщини
Андреа Мальдера
УАФ

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера заявив, що лише частково задоволений результатами команди після чотирьох матчів Ліги націй, окремо висловивши переконання, що українці не заслуговували на поразку від Угорщини.

Його слова наводить ВЗБІРНА.

Наставник наголосив на необхідності проаналізувати цей відрізок, протягом якого тренерський штаб випробовував різні схеми та поєднання футболістів.

"Стосовно результатів – ми задоволені наполовину. Нам потрібно провести широкий аналіз цих чотирьох матчів. Ми грали по-різному та пробували різні схеми з футболістами. Ми маємо вміти грати так, щоб нас не розгадали, і мати рішення на майбутнє", – зазначив він.

Окремо Мальдера висловив переконання, що українці не заслуговували на поразку від Угорщини.

"Я переконаний, що ми не заслужили на цю поразку. Не хочу цим применшити заслугу Угорщини, але моя думка така", – додав тренер "синьо-жовтих".

Нагадаємо, у 4-му турі Ліги націй УЄФА збірна України поступилася Угорщині, зазнавши другої поспіль поразки.

У трьох попередніх матчах турніру підопічні Андреа Мальдери перемогли Угорщину (1:0), а також зіграли внічию з Грузією (0:0) та поступилися Північній Ірландії (0:3).

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