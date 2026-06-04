Мальдера: Характер важливіший за тактику

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера вважає, що гравці національної команди повинні у кожному матчі демонструвати характер та пристрасть до гри.

Про це він розповів у коментарі ТРЕНДЕЦЬ.

Тренер задоволений бійцівськими якостями футболістів, які вони проявили у товариській грі з Польщею (2:0).

"Тепер це буде завжди нашим стилем. Характер, пристрасть – це важливіше за тактику. Тактика також дуже важлива, але задає тон те, як її використовують. Ми завжди маємо дотримуватися такого ставлення. Перший матч – це легко, але нам потрібно продовжувати. Це не лише про рахунок, результати матчів можуть різнитися. Але в кожній грі ми повинні це зробити помилку у своєму ставленні, у настрої", – сказав Мальдера.

Відзначимо, що Мальдера успішно дебютував на чолі збірної. 31 травня "синьо-жовті" переграли Польщу 2:0. Вже 7 червня його підопічні проведуть товариську гру проти Данії (о 19:30 за київським часом).

Раніше повідомлялося, що Олександр Шовковський оцінив майбутній шлях Мальдери на чолі української команди.