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Уболівальника не обдуриш: Максимов прокоментував поразку від Динамо в Кубку України

Олексій Мурзак — 30 жовтня, 19:24
Уболівальника не обдуриш: Максимов прокоментував поразку від Динамо в Кубку України
Юрій Максимов
dynamo.kiev.ua

Головний тренер Ворскли Юрій Максимов підбив підсумок матчу 1/8 фіналу Кубку України, в якому його команда поступилася Динамо, зазначивши, що його підопічним десь не вистачало майстерності.

Слова тренера наводить dynamo.kiev.ua.

"Хотілося б перемоги, але є що є. Хлопці старалися, гадаю, це все бачили – уболівальника не обдуриш. Так, десь нашим гравцям не вистачало майстерності, але їхнє бажання зашкалювало. Трохи не пощастило, м'яч не йшов у ворота. Але це футбол. Дякую команді за гру.

Таку лаву запасних, яка зараз має Динамо, хотіла б мати будь-яка команда. А у нас лава запасних надто коротка. І те, що ми пропускаємо на останніх хвилинах, також говорить про те, що лава запасних у нас коротка. Але, повторюю, бажання у хлопців зашкалювало, ви все це бачили.

Усім хочеться, щоб було два склади. Але зараз така ситуація у нашій країні, що не всі тягнуть і один склад. Найголовніше, що є футбол. Закінчиться війна, і, гадаю, наш футбол буде ще кращим, ніж він був до війни. Головне, щоби закінчилася війна. А поки що є бюджет, на який ми розраховуємо. У зимову паузу може когось запросимо, нам потрібне посилення, бо боремося за виживання", – сказав Максимов.

Нагадаємо, в інших матчах 1/8 фіналу Олександрія здолала ЮКСА, Буковина на останніх хвилинах перемогла Пробій Городенка. Водночас Полісся здобуло вольову перемогу над Кривбасом.

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